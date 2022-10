La quiete non poteva avere vita lunga. E così, dopo l’esibizione, il giornalista Giampiero Mughini ha mandato a quel paese Guillermo Mariotto, giudice di Ballando con le stelle andato in onda ieri con la sua prima puntata stagionale.

“Ti prendo a calci in cul*”, Mughini contro Mariotto a Ballando con le stelle

Dopo la votazione di Guillermo Mariotto, il giornalista non è riuscito a trattenersi dal commentare in maniera particolarmente colorita.

“Da fermo, seduto, lui ha quella spocchia da uomo saggio, che con le sue parole ci incanta tutti, io vorrei che quella cazzimma la portasse nel ballo”, ha commentato il giudice.

Lo stilista gli ha dato zero e il commento non è tardato ad arrivare:

Chiudiamo qua, io non dirò più mezza parola, perché se qualcuno vuole offenderti o lo prendo a calci in cul*, qualcuno vuole offenderti. Sii buono non dire più neanche una parola, risparmiami anche un respiro.