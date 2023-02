Mr. Rain, al secolo Mattia Balardi, torna al Festival di Sanremo 2023, questa volta da protagonista con la canzone “Supereroi”. Lo fa a distanza di un anno dalla sua ultima comparsa sul palco dell’Ariston: nella passata edizione aveva affiancato Highsnob e Hu nella serata delle cover.

La canzone che porta Mr. Rain a Sanremo 2023 è stata prodotta e scritta insieme a Federica Abbate e Lorenzo Vizzini e vede protagonista la salute mentale. In una intervista a Fanpage.it, alla vigilia della kermesse, il cantante ha spiegato qual è il vero significato del suo brano.

Mr. Rain si è detto molto felice di far parte di questa esperienza musicale che ha sognato da tempo. Il suo brano parla di Supereroi. A tal proposito ha commentato:

Mi sono sentito un supereroe, come dico anche nel brano, quando in un momento di difficoltà, dato anche da un percorso cominciato alcuni anni fa, sono riuscito ad accettarmi e a volermi bene. Ho smesso di vergognarmi, di preoccuparmi nel raccontare le mie ansie. Anzi, sto cercando di chiedere aiuto ogni volta che ne ho bisogno e di raccontare le mie emozioni alle persone a cui tengo

Nel corso dell’intervista ha anche spiegato cosa significa per lui parlare di salute mentale su un palco come quello di Sanremo 2023:

Io sono una persona molto chiusa, molto introversa, ho sempre fatto fatica a raccontarmi: ho incominciato a scrivere perché mi aiutava. Nelle canzoni riesco a raccontare quello che faccio fatica a dire: per me è un grande traguardo. Ci sono momenti in cui il tunnel sembra tutto nero, in cui ti senti da solo, invece non è così: lì ti cambia la prospettiva. Impari a respirare di nuovo.

È un argomento che è stato trattato poco, e alcune volte non proprio bene. Ho scelto di parlarne in molti pezzi anche in passato e utilizzo la mia musica al fine di tranquillizzare le persone che a casa si sentono sole in questo viaggio. Ci tenevo a portare questo argomento su uno dei palchi più importanti d’Italia: sarebbe bello “normalizzare” questo problema comune. Per vergogna alcune volte abbiamo difficoltà a raccontare.