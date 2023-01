Gianni Dal Moro, padre di Daniele, nel corso della diretta di ieri sera del Grande Fratello Vip, ha parlato con il figlio rasserenandolo con amore. Nel frattempo, un gesto social nei confronti di Oriana Marzoli ha fatto mormorare il web.

La “reina” del Twitter durante il confronto tra Daniele e suo padre è apparsa distaccata e un po’ disinteressata. Dell’atteggiamento di Oriana si è accorta anche Nikita ed infatti, dopo la diretta ne ha parlato con Antonella:

Ma sei poi noti tutti gli atteggiamenti… se vedi lui che vede suo padre ti vengono gli occhi lucidi. Se a te non vengono gli occhi lucidi, e non sei in guerra con lui, perché di base ieri e l’altro ieri stavano di nuovo cip e cop, e vedi quella scena con il padre e non ti viene l’occhio lucido o empatico nei suoi confronti, ma che cosa è? Oppure io ho una idea totalmente diversa o non capisco… o forse capisco!