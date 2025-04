Morto storico volto de I Cesaroni: addio ad Antonello Fassari, parla Claudio Amendola

Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di Antonello Fassari, morto all’età di 72 anni dopo una lunga malattia. La notizia, inizialmente diffusa dal sito Cinemotore, è stata poi confermata dalla pagina Facebook ufficiale dell’attore, dove in queste ore si stanno moltiplicando i messaggi di cordoglio da parte di colleghi, amici e fan.

Morto Antonello Fassari: addio al volto de I Cesaroni

Attore poliedrico, con un’ironia tagliente e una romanità autentica, Fassari ha saputo attraversare teatro, cinema e televisione con una cifra stilistica personale e riconoscibile. La sua carriera è iniziata sul palco, dopo il diploma all’Accademia nazionale d’arte drammatica “Silvio d’Amico” nel 1975, ma è con la tv che ha raggiunto la massima notorietà.

Il grande pubblico lo ha amato sin dagli anni ’80 per le sue partecipazioni a programmi cult come Avanzi, dove ha vestito i panni del compagno Antonio, con eschimo e borsa di Tolfa, diventando un personaggio iconico della satira politica in tv.

Fassari ha anche interpretato Antonello Bufalotti, detto “Puccio”, nella serie I ragazzi della 3ª C, altra produzione di culto che ha segnato un’epoca.

Ma il ruolo che lo ha consegnato definitivamente all’immaginario collettivo italiano è quello di Cesare, l’oste burbero ma dal cuore tenero nella serie I Cesaroni. Una figura familiare, simbolo di un certo modo di essere romani, schietto e viscerale. Con quel personaggio, Fassari ha saputo farsi amare da generazioni di telespettatori.

L’omaggio di Claudio Amendola: “Sarai per sempre mio fratello”

Tra i tanti messaggi di cordoglio, spicca quello di Claudio Amendola, collega e amico fraterno, che con Fassari ha condiviso il successo de I Cesaroni: “Sarai per sempre mio fratello”, ha dichiarato l’attore all’ANSA.

“Sapevamo che questa serie nuova sarebbe stata dedicata a lui perché ci era nota la malattia bastarda che lo aveva colpito, ma non eravamo preparati alla notizia. Per me è un pezzo di vita che va via, è dura anche parlare mi aspetto che stia borbottando da qualche parte lassù”.