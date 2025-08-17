E’ morto Pippo Baudo, come cambia la programmazione per rendere omaggio al Re della TV italiana

La morte di Pippo Baudo ha sconvolto l’Italia intera. La Rai cambia la programmazione per ricordare il conduttore simbolo della TV: ecco gli omaggi speciali e il programma completo.

Il 16 agosto si è spenta una delle figure più iconiche della televisione italiana: Pippo Baudo. Il conduttore, morto a 89 anni in un ospedale di Roma, lascia un vuoto immenso nel cuore del pubblico e del piccolo schermo.

La Rai, l’azienda che più di tutte è legata al suo nome, ha subito stravolto il palinsesto per rendergli omaggio. Già nella giornata di sabato, poco dopo la notizia della sua scomparsa, è andata in onda un’edizione straordinaria del Tg1 e una puntata speciale di Techetechetè, seguita dalla replica di Mille e un libro, dove Baudo si raccontava a Gigi Marzullo.

Ma non è finita qui: l’omaggio continua anche domenica 17 agosto, con una programmazione pensata per celebrare l’uomo e il professionista che ha fatto la storia della TV.

Gli speciali Rai su Pippo Baudo: il programma completo

Per tutta la giornata del 17 agosto, Rai1 dedica spazio a Pippo Baudo con appuntamenti imperdibili:

Ore 14:00 – 18:40 : Estate in diretta con una lunga puntata interamente dedicata al “Pippo nazionale”.

Ore 20:30 : uno speciale di Techetechetè , per ripercorrere i momenti indimenticabili della sua carriera.

Seconda serata: l’ultima intervista rilasciata da Baudo a Pierluigi Diaco.

Anche gli altri canali Rai parteciperanno al ricordo:

Su Rai2 , dalle 18 alle 19, andrà in onda lo Speciale Tg2 .

Su Rai3, la giornata si aprirà alle 9:00 con il film Il mio nome è donna Rosa, seguito alle 20:00 da Blob e da Mixer, entrambi dedicati al conduttore.

Baudo è morto a 89 anni: camera ardente e funerali

Sabato 16 agosto, all’età di 89 anni, Pippo Baudo si è spento serenamente, circondato dalla sua famiglia. La notizia è stata confermata al pubblico dal Tg1: l’amato volto Rai ha voluto accanto a sé un sacerdote, in linea con la sua fede.

La camera ardente sarà allestita presso il Policlinico Campus Biomedico di Roma, il luogo in cui si è spento. L’apertura è prevista intorno alle 11:00 di domenica 17 agosto.

La famiglia ha inoltre espresso la volontà di riportare la salma in Sicilia, nel paese d’origine di Baudo, dove verranno celebrati i funerali. Un ritorno alle radici, in quell’isola che tanto ha segnato la sua identità e che lui stesso ha raccontato più volte con orgoglio.

Parlare di Pippo Baudo significa parlare di televisione, cultura popolare e di un’Italia che si è riconosciuta nei suoi programmi, nelle sue conduzioni e nel suo carisma inconfondibile. Dalle edizioni di Sanremo a Fantastico, dai talenti lanciati ai programmi che hanno fatto la storia, Baudo è stato – e resterà – il simbolo della TV italiana.

Il suo addio segna la fine di un’epoca, ma l’affetto del pubblico e la riconoscenza del mondo dello spettacolo assicurano che il suo nome rimarrà scolpito nella memoria collettiva.