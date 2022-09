È morto Rosario Marrone, papà di Emma. Con un annuncio pubblicato sulla propria pagina Facebook, il Comune di Aradeo ha dato la notizia dell’improvvisa scomparsa del papà della celebre cantautrice salentina. Rosario è scomparso all’età di 66 anni nella serata di ieri, domenica, 4 settembre.

“È con profonda tristezza – si legge nel messaggio postato dall’amministrazione comunale e firmato dal sindaco Giovanni Mauro a nome di tutta la comunità aradeina – che ci stringiamo commossi alla Famiglia Marrone, alla Presidente del Consiglio Clarissa Quido per l’improvvisa perdita del caro Rosario. Ricordiamo Rosario per il suo impegno nella nostra comunità, come uomo di politica, ex amministratore e Presidente del Consiglio nel nostro Comune. Un uomo eclettico, disponibile, forte e schietto che ricorderemo sempre con grande affetto. Ciao Rosario”.

I funerali sono in programma per oggi, lunedì 5 settembre, alle 17, nella chiesa madre di Aradeo. La salma di Rosario Marrone si trova presso la casa del commiato, vicino al cimitero.

A dare l’annuncio della sua morte improvvisa, con manifesti pubblici, sono la moglie Maria Marchese, i figli Emma e Francesco (con la compagna Clarissa Quido), il papà Leandro e i fratelli Emmanuele, Gionni ed Emidio e le sorelle Anita, Betti e Susi.

Rosario Marrone, classe 1955, avrebbe compiuto 67 anni tra pochi giorni, il prossimo 18 settembre.

Appresa la straziante notizia, Emma – fuori per lavoro – si è messa immediatamente in viaggio per tornare in Salento e stare vicino alla sua famiglia.

Noi di Blog Tivvù ci stringiamo forte alla famiglia di Emma Marrone.