Il padre di Beatrice Luzzi è morto. La concorrente del Grande Fratello, quindi, è stata costretta a lasciare la Casa dopo una precedente uscita per via dell’operazione al femore.

E’ morto il padre di Beatrice Luzzi del Grande Fratello

Ed infatti, Beatrice Luzzi era stata costretta a lasciare la Casa del Grande Fratello durante le festività di Natale per soccorrere il padre in ospedale dopo una caduta.

Beatrice, tornando in Casa, aveva rivelato che l’operazione era riuscita e il padre stava bene.

Ecco il comunicato del suo staff:

Stanotte è venuto a mancare l’architetto Paolo Luzzi, papà di Beatrice. Le nostre più sentite condoglianze vanno a Beatrice, Valentino, Elia, Alessandro e a tutti i famigliari. Beatrice lascia la casa per affrontare il lutto insieme ai suoi cari. Lo staff.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Beatrice Luzzi (@beatriceluzziofficial)

La scheda della concorrente

Beatrice Luzzi è un’attrice e regista. La notorietà arriva con la soap di successo Vivere, in cui interpreta la giovane e spregiudicata stilista Eva Bonelli. Recita, poi, in moltissime altre serie, tra cui: Don Matteo 4, Sospetti 3, Call Center, Giorni Da Leone 2, Provaci Ancora Prof 3, Medici Miei, I Cesaroni, Rex, L’allieva, Solo Per Amore, Un Posto Al Sole.

Negli anni ha lavorato molto anche in teatro portando monologhi di impegno civile, ma è anche autrice televisiva. Laureata in Scienze politiche, è esperta di comunicazione e consulente per enti privati e pubblici nel settore culturale. Ha due figli.