Uno dei protagonisti storici di Ciao Darwin, Emilio Contaldo, è tornato anche ieri sera, in uno sketch che lo ha visto nei panni di inviato esterno insieme a Luca Laurenti. Tuttavia, Emilio è venuto a mancare la scorsa estate, come ha ricordato la stessa produzione del programma condotto da Paolo Bonolis e andato in onda ieri con la prima puntata della nona edizione, a distanza di quattro anni dall’ultima.

Morto Emilio Contaldo di Ciao Darwin

Emilio Contaldo, volto del programma Mediaset Ciao Darwin, è morto lo scorso luglio. La notizia, passata un po’ in sordina, era stata lanciata dai media locali tra cui PositanoNews. La morte dell’uomo è sopraggiunta dopo aver preso parte alle registrazioni della prima puntata.

La sua prima partecipazione a Ciao Darwin risale al 9 ottobre 2007, quando interpretò il personaggio di “Padre Natura” per la squadra dei brutti. Ma come è morto? Ecco cosa si legge su PositanoNews in un articolo dello scorso 21 luglio:

A stroncare la vita a Contaldo, 58 anni, meglio noto a San Marzano sul Sarno come “Meliuccio 0′ Scarraffcchio” sarebbe stato un infarto. Inutili i soccorsi del personale sanitario.

E’ probabile che Emilio abbia preso parte alla registrazione di altre puntate di Ciao Darwin, almeno stando a quanto si legge ancora:

“Padre Natura” era pronto a tornare in tv nella prossima edizione del programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurentis. Aveva infatti finito di registrare le puntante di Ciao Darwin 9.

Dopo lo sketch di ieri sera di Emilio Contaldo e Luca Laurenti, la produzione di Ciao Darwin ha informato della sua morte ringraziandolo per la sua “ingenua follia” e salutandolo affettuosamente.