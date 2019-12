Morti 2019: chi ci ha lasciato negli ultimi mesi? Questo 2019 che sta per concludersi ha purtroppo portato anche tristezza nel cuore di molte persone per via di alcuni personaggi famosi deceduti. Dalla nota e amatissima conduttrice e giornalista de Le Iene Nadia Toffa, all’attore Luke Perry. Sono molte le personalità del mondo della televisione che hanno detto addio al loro pubblico in questo lungo anno.

Morti 2019: tutti i personaggi che hanno detto addio al pubblico

Il 17 Febbraio è morto all’ospedale di Magenta (Milano) Franco Rosi, 75 anni, attore e soprattutto grande imitatore, allievo di Alighiero Noschese.

Il 20 febbraio invece è scomparso a 83 anni l’attore Giulio Brogi. Interprete in decine e decine di film, diretto da grandi autori italiani è stato anche un grande attore di teatro.

Il 4 marzo scompare Luke Perry. L’attore arrivato alla fama col telefilm “Beverly Hills, 90210”, è morto in seguito al devastante ictus che lo ha colpito improvvisamente.

L’8 marzo un altro lutto colpisce il mondo dello spettacolo, quello dell’attore Pino Caruso, morto a Roma. Aveva 84 anni e da tempo era malato.

Il 4 aprile scompare a 72 anni Cesare Cadeo. Giornalista e conduttore televisivo per anni è stato protagonista del piccolo schermo al fianco, tra gli altri, di Mike Bongiorno e Sandra Mondaini. Volto di molti programmi sportivi di Mediaset, alla fine degli anni 90 è entrato in politica come assessore allo Sport della Provincia di Milano.

Il 24 aprile mentre era in Sardegna per qualche giorno di vacanza è morto in un incidente stradale, Elia Pietschmann, attore toscano 29enne.

Il 27 giugno se ne è andato a 75 anni Max Wright, popolare attore di serie e sitcom americane. Da noi divenne celebre tra la fine degli anni 80 e i primi 90 con il ruolo di Willie Tanner, il papà di “Alf”, il pupazzo extraterrestre protagonista dell’omonima serie.

Il 5 agosto è la volta di Alberto Sironi, 79 anni, regista storico dei film tv del Commissario Montalbano, basati sui romanzi del celebre scrittore siciliano Andrea Camilleri, scomparso da pochi giorni. Fu lui a scegliere Luca Zingaretti come protagonista del commissario di Vigata.

Il 13 agosto Nadia Toffa, noto volto televisivo e conduttrice de Le Iene, muore a 40 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro. Lo annuncia la redazione del programma con un commovente post su Facebook: “Hai combattuto a testa alta, col sorriso, con dignità e sfoderando tutta la tua forza, fino all’ultimo, fino a oggi”.

Il 9 settembre, dopo una lunga battaglia contro un tumore maligno, è morto a 72 anni John Wesley, popolare negli Stati Uniti come protagonista di numerosi film e serie televisive a cavallo tra gli anni 70 e 80. Tra i tanti interpretati, era noto per il ruolo del Dr. Hoover nella sit-com di successo “Willy, il principe di Bel Air”, a fianco di Will Smith.

Il 23 settembre scompare all’età di 50 anni l’attore Aron Eisenberg. L’11 novembre la televisione dice addio alla scrittrice e giornalista Elda Lanza. Il 16 novembre scompare all’età di 94 anni il padre del varietà all’italiana Antonello Falqui. Il 2 dicembre è la volta dell’attrice statunitense Shelley Morrison nota soprattutto per la sua partecipazione alla serie tv “Will & Grace”.