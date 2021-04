Da diverse settimane non mancano i rumors e le indiscrezioni sul lavoro della procura di Roma rispetto alla morte di Teodosio Losito. Il caso fu sollevato dopo le conversazioni tra Rosalinda Cannavò e Massimiliano Morra al GF Vip, in seguito alle quali esplose il cosiddetto Ares Gate.

Morte Teodosio Losito, parla l’avvocato di Alberto Tarallo

Adesso a parlare in esclusiva a FQMagazine è l’avvocato Daria Pesce, difensore di Alberto Tarallo, la quale ha voluto fare il punto della situazione anche alla luce dell'”intreccio pericoloso” tra gossip, testimoni vip, debiti, case in vendita e lettere misteriose:

Basta falsità e ricostruzioni sommarie su Alberto Tarallo: la verità sulla morte di Losito è scritta in una serie di documenti inediti che siamo pronti a mostrare ai magistrati.

Intanto, la prima novità legata a questa complessa vicenda è rappresentata dalla denuncia per calunnia che Tarallo ha sporto contro Giuseppe Losito, fratello di Teodosio. L’avvocato Pesce ha svelato:

Tra i due fratelli non c’era un buon rapporto. Ma questo è un dettaglio secondario: la cosa grave è che sono state fatte delle ricostruzioni sommarie che hanno danneggiato Tarallo. Io ho effettuato un’indagine difensiva che invierò quanto prima al pm Francesco Dall’Olio. Il contenuto? Ovviamente non lo posso rivelare ma le dico che sono piena di documenti che dimostrano i motivi reali che hanno spinto Losito al suicidio. Parliamo di lettere e prove documentali che non sono entrate in possesso dei giornalisti.

Intanto l’avvocato è ancora in attesa che il pm Carlo Villani possa convocare il suo assistito dopo aver già sentito numerosi volti noti del calibro di Gabriel Garko, Barbara d’Urso, Nancy Brilli ed Eva Grimaldi, oltre a Adua Del Vesco e Massimiliano Morra. Rispetto a questi ultimi la Pesce ha precisato:

Loro due sono già stati denunciati per diffamazione da Tarallo. Ma non sono gli ultimi che abbiamo querelato in questi mesi.

Rispetto all’indagine ed ai presunti motivi del suicidio di Losito, l’avvocato ha aggiunto:

L’indagine sull’istigazione al suicidio presumo sia nata per un esposto o una denuncia di Giuseppe Losito e penso che ancora oggi sia contro ignoti. Come finirà l’indagine? Non faccio previsioni, ma dico solo che l’istigazione è molto difficile da dimostrare. In più noi abbiamo tutte prove che dicono che Losito abbia compiuto questa scelta drammatica spinto dai debiti accumulati: Teo non solo non aveva più soldi ma aveva molti debiti cui Tarallo ha in parte fatto fronte.

E Alberto Tarallo? Il suo avvocato ha svelato come starebbe affrontando questo delicato momento che vede i suoi fatti privati messi in piazza: