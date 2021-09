Un vero e proprio protocollo denominato operazione London Bridge contenente tutte le regole da rispettare dopo l’annuncio della morte della Regina Elisabetta II. A renderlo noto è il sito Politico.eu che svela quello che accadrà nei 10 giorni tra l’annuncio della dipartita della sovrana e l’ultimo saluto.

Quando la Regina Elisabetta passerà a miglior vita un funzionario pubblico informerà il primo ministro con una telefonata: “London Bridge is down” ovvero “Il London Bridge è crollato”. Saranno informati con una formula ad hoc anche le altre figure politiche che riceveranno la conferma via mail dal capo di gabinetto.

Solo a quel punto le bandiere del Palazzo di Whitehall saranno messe a mezz’asta e il mondo sarà informato da una ultim’ora diffusa da Press Association.

Sempre il sito Politico.eu spiega anche come siti e social dopo la notizia della morte della Regina:

Il sito web della famiglia reale cambierà in una pagina nera con una breve dichiarazione che confermerà la morte della regina. Il sito web del governo del Regno Unito – GOV.UK – mostrerà un banner nero in alto. Tutte le pagine dei social media dipartimentali del governo mostreranno anche un banner nero e cambieranno le loro immagini del profilo con il loro stemma dipartimentale. I contenuti non urgenti non devono essere pubblicati. I retweet sono esplicitamente vietati a meno che non siano autorizzati dal capo delle comunicazioni del governo centrale.