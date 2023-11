La tragica morte del marito di Angela Rafanelli: figlia e attuale compagno

Angela Rafanelli è nata a Livorno il 13 giugno 1978, sotto il segno dei Gemelli. La conduttrice ha avuto una figlia, Stella Blu, dal compagno Claudio Sinatti, un artista, fotografo, writer e regista, tragicamente scomparso di leucemia nel 2014, quando la bambina aveva solo sette mesi.

Attualmente Angela Rafanelli è sposata con Fabio Casalinuovo, un giornalista di Radio 2. I due si sono conosciuti nel 2015 e si sono sposati nel 2020 in un Campidoglio deserto, con solo due testimoni e la figlia Blu.

Angela Rafanelli ha iniziato la sua carriera come attrice, studiando al Piccolo Teatro di Milano.

Ha debuttato in tv nel 2008 in Red Tutte le declinazioni del sesso. L’anno dopo è diventata una iena di Italia 1, ruolo che ha ricoperto fino al 2011.

Ha poi lavorato come inviata per Quelli che il calcio, Domenica In, Le vite degli altri e Razzolaser. Dal 2020 conduce Linea Verde Radici e Linea Verde Estate su Rai 1, insieme a Marco Bianchi.

Intervistata da TVBlog, la conduttrice ha fatto un bilancio della sua carriera:

In questo momento è come se mettessi insieme tutti i cocci e trovassi finalmente pace. In Sex, in Il senso delle donne e nel racconto del territorio io trovo un unico minimo comune denominatore: l’essere umano.

Mi sento fortunata perché non mi precludo niente e ho la possibilità di scandagliare l’uomo in tutto e per tutto. Gli indiani d’America hanno il ‘curandero’ che racconta le storie per curare le persone. Io, in tv, faccio qualcosa di simile.