Morta Eleonora Giorgi, tutti i suoi amori: da Angelo Rizzoli a Massimo Ciavarro

Eleonora Giorgi, attrice simbolo del cinema italiano, è morta oggi, lunedì 3 marzo, dopo aver combattuto con coraggio contro un tumore al pancreas diagnosticato nel 2023. La sua vita è stata segnata da una carriera luminosa e da grandi passioni, che hanno reso il suo percorso straordinario e intenso.

Eleonora Giorgi e l’amore: il filo conduttore della sua vita

“Ringrazio gli uomini che hanno condiviso la vita con me, quelli che mi hanno amata e che ho amato, i padri dei miei figli”. Con queste parole, Eleonora Giorgi descriveva il grande ruolo che l’amore aveva avuto nella sua esistenza.

Dopo il matrimonio con l’editore Angelo Rizzoli nel 1979, la Giorgi ha vissuto una lunga storia con l’attore Massimo Ciavarro, con cui ha avuto un figlio, Paolo, nel 1991. In seguito, ha avuto una relazione con il romanziere Andrea De Carlo. “Non ho mai avuto ‘cotte’, solo veri fidanzati. Il primo a 13 anni e mezzo”, raccontava l’attrice con la sua solita sincerità.

Il dolore per la morte di Alessandro Momo e la lotta contro la dipendenza

Uno dei momenti più drammatici della sua vita è stato senza dubbio la tragica scomparsa di Alessandro Momo, giovane attore noto per “Malizia” e “Profumo di donna”, che perse la vita in un incidente stradale nel 1974 mentre guidava la moto prestatagli dalla stessa Giorgi.

Questo evento segnò profondamente l’attrice, che finì in un tunnel di dipendenza dall’eroina. A salvarla fu l’incontro con Angelo Rizzoli: “La persona più buona del mondo. Io stavo male e pesavo poco più di 40 chili, lui a 34 anni aveva tutto il peso del gruppo. Il mio lato dolente incontra il suo e non ci lasciamo più”.

Il rapporto speciale con Massimo Ciavarro e il figlio Paolo

L’amore tra Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro nacque lontano dai riflettori, ma fece sognare milioni di fan. “Mi chiese il numero ma non mi telefonò per mesi”, ricordava l’attrice. Dopo il matrimonio nel 1993 e la nascita del loro figlio Paolo, la coppia decise di allontanarsi dai riflettori, dedicandosi alla ristrutturazione di antichi casali in campagna.

Nonostante la separazione nel 1996, il loro rapporto è rimasto solido fino all’ultimo giorno: “Oggi siamo fratelli”, ha raccontato Ciavarro, che le è stato accanto anche durante la malattia.

Eleonora Giorgi e gli amori meno noti: Pino Daniele e Massimo Troisi

Oltre ai legami più conosciuti, Eleonora Giorgi ha vissuto anche passioni più riservate. “Minà mi aveva mandato a intervistare Pino Daniele per Blitz. Dopo il concerto mi disse ‘Lasciali a terra e andiamo a cena, sali sul bus’”. Un momento che per l’attrice rappresentò una vera fuga dalla sua vita pubblica.

Anche con Massimo Troisi ci fu un’intesa profonda: “Ci ritroviamo per caso in Costa d’Avorio. Massimo era timido ma magnetico, delicato ma sicuro di sé. Fra noi scoppia una passione improvvisa, breve e bruciante”.