Nel 2009 il settimanale Chi ha pubblicato una paparazzata che ritrae Morgan e Selvaggia Lucarelli alle prese con degli appassionati baci. Oggi li ritroviamo punzecchiarsi a Ballando con le stelle il sabato sera.

Lei fa parte della giuria di Ballando con le stelle e lui veste i panni di concorrenti sconvolgendo il pubblico fin dai primi passi di danza. Nel loro passato una breve relazione e qualche attacco da parte di Selvaggia Lucarelli che ha richiesto, a volte, pure l’intervento di Asia Argento, ex di Morgan.

La relazione tra Morgan e Selvaggia Lucarelli data 2009 ed è durata molto poco. La coppia si era concessa un weekend romantico ad Acqui Terme. Interpellata dai giornalisti, la giudice di Ballando aveva commentato:

Selvaggia, secondo quanto riferisce il gossip dell’epoca, aveva anche conosciuto la mamma, la sorella e la nipote di Morgan.

I due, a quanto pare, si sono conosciuti nel programma Processo a X-Factor. Marco Castoldi avrebbe inviato alla giornalista un sms con scritto: “Seguimi, ti porto via con me” e lei avrebbe accettato l’invito.

Nel 2013, Selvaggia Lucarelli aveva condiviso la notizia del ricovero di Morgan:

In quella occasione la giornalista era stata attaccata sia da Asia Argento che da Jessica Mazzoli, ex compagne di Castoldi.

Nel 2016 Selvaggia Lucarelli ha avuto modo di confrontarsi con Asia Argento nel cast di Ballando con le stelle. In quella occasione si era palesato anche Morgan e tra di loro ci fu uno scambio divertente di battute “Hai ballato meglio di come hai cantato a Sanremo” e lui ha replicato: “Non mi aspettavo tanta dolcezza da te”.

Nel 2019, dopo la questione “sfratto”, Selvaggia Lucarelli ha attaccato Morgan pubblicamente:

Lo scorso sabato sera l’ex coppia ha avuto modo nuovamente di punzecchiarsi: “Ora arriva la cattiveria”, ha commentato Morgan dopo la sua esibizione.

Selvaggia Lucarelli ha replicato:

Poi il consiglio:

Voglio dire ai miei colleghi che non sapete cosa rischiate a continuare a innaffiare l’ego di quest’uomo qui. La prossima settimana lo troviamo al posto di Milly Carlucci. Stiamo buoni e stiamo calmi. Io voglio darti un consiglio: credo che per te Ballando possa essere una specie di green pass per tutto il mondo dello spettacolo.

Hai combinato un sacco di casini in giro, ma con Ballando puoi farti perdonare tutto, intanto hai l’atteggiamento giusto, poi a sorpresa balli bene e non ce lo aspettavamo…e se riesci a non esternare la tua sindrome, quella del rancoroso beneficato…

Da Ballando con le Stelle puoi uscirne molto bene, meglio di come sei uscito da qualunque altra parte. Devi arrivare alla fine con questo sorriso.