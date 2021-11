Morgan non chiede scusa a Selvaggia Lucarelli e la spara grossa: “Donna-bullo!”

L’affaire con protagonisti Morgan e Selvaggia Lucarelli prosegue anche dopo la puntata di Ballando con le stelle. Castoldi ha spiegato in privato il suo maldestro intento figlio di un “teatro” che avrebbe voluto portare in scena.

“Donna-bullo”, Morgan attacca Selvaggia Lucarelli

Marco chiedeva, in qualche modo, la complicità di Selvaggia e, per tutta risposta, la giudice di Ballando con le stelle ha richiesto – giustamente – le scuse pubbliche mostrando per intero il messaggio privato ricevuto da Castoldi.

Morale? Morgan l’ha accusata di bullismo:

Quando una donna fa del bullismo ad un uomo attraverso strumenti e principi di natura ‘femminista’, danneggia in primo luogo il genere femminile e vanifica anni di lotta che donne realmente vittime di violazioni e sottomissioni hanno compiuto in modo intelligente per conquistare pezzi di civiltà che sono proprio gli argomenti impugnati e manipolati con superbia dalla donna-bullo.

E ancora:

Quando saranno le femmine stesse ad accorgersene allora insorgeranno. E capiranno. Rispetteranno, saranno complici degli uomini sensibili, gli uomini vulnerabili. Sapendoli distinguere bene dai violenti e dai prepotenti che circolano tranquillamente incensurati. La prima nemica della donna è la donna-bullo, che guarda caso si aggira nelle file della borghesia sventolando i diritti della donna moderna e libera, non certo dei marciapiedi. Dove soccombono le donne che svendono il corpo e il sogno di emergere prima e poi da quella schiavitù.