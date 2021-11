Morgan ha querelato Selvaggia Lucarelli dopo la lite avvenuta a Ballando con le stelle lo scorso sabato sera e lo rende noto ospite di “Oggi è un altro giorno” con Serena Bortone in onda su Rai1.

C’è una falla di base. Lei non ha competenze di ordine artistico, non ha cultura dell’arte. E’ imbarazzante per me vedere la sua difficoltà. Certo, io dovrei tacere, però quando c’è in gioco la passione, il lavoro e l’impegno, ti girano pure le palle a vedere una persona totalmente incompetente.

Morgan aggiunge:

Per me Lucarelli è imbarazzante e mi imbarazza perché mi costringe ad abbassarmi ad un linguaggio che non mi interessa.

Serena Bortone ha cercato di leggere il messaggio che Morgan ha mandato a Selvaggia Lucarelli in privato (e che la giudice di Ballando ha condiviso nelle sue storie di Instagram):

Non lo leggere perché questo è oggetto di una querela. Vuoi che ti leggo il codice civile, il codice penale? La messaggistica privata è un reato pubblicarla. Selvaggia Lucarelli mi sta mettendo in difficoltà professionale perché io sto parlando di meccanismi professionali e lei non è tenuta assolutamente a svelare. Per cui ha sia un problema penale che un problema civile la signorina in questo momento.

La Bortone ha quindi domandato secca:

Quindi tu vuoi dirmi che stai per querelare…

E la risposta di Castoldi non tarda: