Morgan dopo l’incendio di Milano svela se ha contattato Mahmood 

Morgan ha filmato da molto vicino l’incendio di Milano che ha letteralmente distrutto il palazzo di Via Antonini dove viveva anche Mahmood. Raggiunto dal Corriere della Sera, Marco Castoldi ha svelato se ha sentito il suo collega e cosa farà per le famiglie che hanno perso la loro casa.

Sono ospite di una persona meravigliosa, il pittore e scultore Robert Gligorov, sempre a Milano. Con me ho soltanto qualche vestito e una chitarra. Non ho niente con me, per non parlare degli appunti, degli spartiti, delle parole. Però poi penso a quelle povere famiglie del palazzo incendiato, quelle persone che hanno davvero perduto tutto e allora mi passa. Naturalmente.