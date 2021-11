La lite tra Morgan e Selvaggia Lucarelli avvenuta la scorsa settimana a Ballando con le Stelle ha avuto ancora alcuni strascichi nell’ultima puntata del talent ballerino di Milly Carlucci. La stessa padrona di casa è intervenuta sullo scontro avvenuto tra la giurata ed il concorrente facendo chiarezza su alcune accuse che in questi giorni sono state mosse al programma ed alla giuria.

Prima di intervenire sulla querelle tra Morgan e Selvaggia Lucarelli è stato mandato in onda un filmato in cui il cantante ha spiegato le ragioni della lite. Il cantautore ha asserito di essersi sentito umiliato dalle parole della giornalista che, a suo dire, avrebbe la tendenza ad attaccare sul personale i concorrenti indipendentemente dalla performance. Ecco le sue parole:

Vedere la gioia che c’era dopo quello spettacolo. Arriva una persona e come una specie di nuvola nera, cala sopra questa isola felice. Impone la sua negatività, umiliando. Qui c’è l’impegno di tante persone. Tutti lavorano al meglio della loro bravura per produrre un minuto e mezzo di coreografia. Non è un caso che ci si meravigli davanti a tanta bellezza. Sai quanto è brutto avere quel potere che una persona è nelle tue mani e tu la offendi. Mi sono girati i “bip” e questo è normale. Non te lo puoi permettere. Mi sono sentito dire anche delle cose imbarazzanti. Che non sono lucido. No, no, no è il contrario. Purtroppo per te ascolto quello che dici. Presumere di conoscere una persona e andare a giudicare la sua vita, non quello che ha fatto. Dare zero significa non avere capito niente. Vuole dirmi che valgo zero. Bisogna meritarsi il potere di giudicare. La Lucarelli deve affermare di esistere. Ma io le dico che lo sappiamo, non c’è bisogno di aggredire l’umanità intera. Sei intelligente, sai parlare, hai delle idee lo abbiamo capito. Non esagerare, fai vedere che hai imparato a rispettare le persone, anche quelle che non ti piacciono.