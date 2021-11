Morgan lascia Ballando con le Stelle? “Si è stancato”, l’indiscrezione bomba

Arriva una nuova clamorosa indiscrezione su Ballando con le Stelle che avrebbe a che fare con Morgan, uno dei concorrenti in gara. Secondo quanto svelato da Roberto Alessi sul suo settimanale Novella 2000, Marco Castoldi si sarebbe già stufato di prove e sfide a suon di danza. Il cantante sarebbe ad un passo dall’addio?

Morgan già stufo di Ballando con le Stelle?

Potrebbero esserci nuovi guai in vista per Milly Carlucci. Se, infatti, Al Bano Carrisi ha rinunciato per generosità e per il bene della sua ballerina professionista dopo essersi fatta male ad un piede, Morgan avrebbe intenzione di mollare per ben altri motivi.

Milly Carlucci avrebbe fatto di tutto per avere il cantante ed artista nel cast della sua trasmissione ed ora proprio Morgan potrebbe tirarle un brutto tiro. In merito si legge sul noto settimanale di gossip:

Pare che Morgan si sia già rotto. All’inizio gli piaceva, ma ora pare che il giocattolino l’abbia annoiato. Vero? Falso? Milly Carlucci tocca ferro: lui in tv funziona.

Così Roberto Alessi ha lanciato il gossip sul concorrente di Ballando con le Stelle anche se al momento nessuno, dalla conduttrice alla ballerina professionista Alessandra Tripoli avrebbero smentito l’indiscrezione.

Già nell’ultima puntata di Ballando con le Stelle, qualcuno avrebbe notato un po’ di stanchezza da parte di Morgan. Il potenziale è altissimo ma come notato dagli stessi giurati, ultimamente Castoldi starebbe registrando pochi progressi.

Morgan starebbe davvero valutando di lasciare in asso Milly Carlucci ed il suo show? A quanto pare dobbiamo prepararci ad un nuovo colpo di scena.