Morgan demolisce Mahmood e Blanco, la reaction di “Brividi” in diretta: “Giusta vittoria per un Festival di merd*”

Morgan intervistato da Red Ronnie in diretta su Youtube durante il format Let’s spend the night together, ha sentito per la prima volta “Brividi” di Mahmood e Blanco, la canzone vincitrice di Sanremo 2022, esprimendo il suo pensiero.

Morgan demolisce Mahmood e Blanco

Non ho visto né la loro canzone né la cover de Il cielo in una stanza che hanno fatto a Sanremo. Ma chi è Blanco? Uno che fa molti numeri su Spotify? Ah, infatti pensavo di presentare mia figlia l’anno prossimo al Festival. È nata nel 2021.

Successivamente Morgan decide di fare la “reaction” e decide di ascoltare la canzone:

Se il loro pezzo è una battuta, sono veramente ironici! – afferma – Sento un tipo che… ma… sta bene? Mi chiedo: sono convinti o ridono dentro quando cantano in questo modo? È come se fossero delle caricature del canto!

Se Mahmood fosse stato nella squadra di Morgan ai tempi di X Factor, l’ex leader dei Bluvertigo gli avrebbe dato un consiglio:

Ah, non sopporto ‘ste cose: gliele avrei tolte tutte! Gli avrei detto fin da subito: “Comincia a togliere i versi che fai quando canti, poi ne parliamo”. “Però se alla gente piace ‘sta roba, va bene: fatevi pure incetta di cantanti caricatura!

E l’affondo finale:

Hanno scoperto il FA minore! Pensate che noi siamo in un’epoca dove il fuoco e la ruota sono stati scoperti. Ma ora anche il fa minore! L’hanno scoperto questi due al Festival di Sanremo. Vincono loro? Giusto così. Perfetto che vinca questa roba: se no non sarebbe un Festival di merd*! Insomma, non si può scherzare su Sanremo? Si fa satira sulla politica, sul Papa… ma sui cantanti al Festival non è possibile? Io su Amadeus la faccio eccome, perché so che lui ha senso dell’umorismo.

