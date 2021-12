Anche nel finale di Ballando con le Stelle, Morgan non poteva non regalare un momento di acceso scontro con i giudici del talent di Milly Carlucci. Se per tutta – o quasi – l’edizione è riuscito più o meno a trattenersi, proprio nel corso della finale si è scagliato al momento della sua eliminazione contro Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.

Morgan ancora contro Selvaggia Lucarelli e Mariotto

Tutto è accaduto proprio dopo la terza manche, in sfida diretta con Arisa – che ha poi conquistato l’ultima sfida al termine della quale ha vinto -, quando Morgan si è scagliato contro i due giurati di Ballando:

Faccio i complimenti ad Arisa perché è stata forte durante tutto il percorso. Ma non è di questo che voglio parlare… Perché tu (Arisa, ndr) ci capisci al contrario di questi due soggetti (rivolto a Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto, ndr) che, secondo me… Milly, posso dire una cosa? Io ho fatto tanti esami nella vita, al conservatorio, all’università, e due giudici come voi sarebbero stati immediatamente licenziati! Perché voi non avete assolutamente la capacità di giudicare. Non vi intendete di questa materia. Spero che l’anno prossimo non sarete più qui a rubare gli stipendi a gente che dovrebbe stare lì! Non ci capite nulla! Siete anti-artistici!

Selvaggia Lucarelli ha risposto con ironia limitandosi a fare il gesto del pollice in su e con un “Ciao” ma Morgan ha ribattuto:

Io adoro dire queste cose qui, non vedevo l’ora di ammutolire la Lucarelli! Tutta Italia mi ama!

Milly Carlucci ha cercato di smorzare le polemiche dando in qualche modo ragione a Morgan, ma Selvaggia ha attirato la sua attenzione richiedendo anche il rispetto nei confronti della giuria:

Milly, una cosa carina anche nei nostri confronti, però, diciamola… Devo stare zitta, perché devo stare zitta? Ah, devo stare zitta, ok…

La stessa Lucarelli, poco dopo ha poi commentato sui social esprimendo il suo punto di vista sulla vicenda:

Sono felice di essermi sottratta a questo gioco molte puntate fa. E avevo ragione. 🚀 #ballandoconlestelle — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) December 18, 2021