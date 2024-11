“Morgan con me ha chiuso”: Amadeus spiazza e vuota il sacco, rottura definitiva

Amadeus torna a parlare di Morgan e del celebre litigio con Bugo. “Con me ha chiuso”.

Amadeus, conduttore e direttore artistico dei passati Festival di Sanremo, ha fatto dichiarazioni che chiudono definitivamente ogni rapporto con Morgan, artista controverso e protagonista della nota lite con Bugo a Sanremo 2020. “Con me ha chiuso”, ha sentenziato Amadeus durante un’intervista a Chi, sottolineando come i tentativi di collaborazione siano naufragati a causa di tensioni irrisolvibili.

La rottura definitiva tra Amadeus e Morgan

Il conduttore ha spiegato di aver sempre creduto nel talento di Morgan, tanto da sceglierlo come giudice per “Ama Sanremo” nonostante le resistenze:

L’ho voluto come giudice il primo anno a “Ama Sanremo” contro la volontà di tutti. E lui fu bravissimo, disponibile, generoso.

Tuttavia, la situazione è precipitata dopo il celebre episodio sul palco di Sanremo, quando Morgan modificò il testo della canzone di Bugo, generando una lite pubblica che rimane tra i momenti più discussi della storia del Festival.

Sanremo, Morgan e i brani rifiutati: “Non puoi essere amico così”

Amadeus ha rivelato che i problemi sono emersi quando Morgan gli sottopose quattro brani da selezionare per una nuova partecipazione al Festival. Nessuno, secondo il direttore artistico, era in linea con il progetto. Da quel momento, Morgan avrebbe reagito con una “guerra spietata”.

“Non puoi essere amico se chiedi una cosa e diventare nemico se non la ottieni”, ha sottolineato Amadeus. Nonostante il rispetto per il talento dell’artista, il conduttore si è detto deluso dall’atteggiamento: “Mi dispiace perché continuo a pensare che abbia grandissime capacità. Ma con me ha chiuso, è chiaro che ci sono rimasto male”.