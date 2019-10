Morgan, compagna incinta: padre per la terza volta

La compagna di Marco Castoldi in arte Morgan è incinta. Il musicista di Monza quindi, sta per diventare padre per la terza volta dopo Anna Lou di 18 anni, avuta dalla ex compagna Asia Argento e Lara, nata nel 2013 dopo una breve relazione d’amore con Jessica Mazzoli.

Morgan, la compagna è incinta: padre per la terza volta

Lo scoop si è diffuso tra le pagine di Chi ma la notizia non è certamente nuova. Ed infatti, dopo un servizio mandato in onda da Mattino Cinque lo scorso 16 ottobre, Morgan aveva già fatto questa rivelazione: “Non ti permettere di rovinarmi la vita, coglion*! La mia donna è incinta”, aveva urlato ad un paparazzo mal digesto che voleva estorcergli del denaro dopo averlo fotografato.

Morgan è fidanzato con Alessandra da circa tre anni e adesso la sua compagna è incinta di circa cinque mesi. La compagna di Castoldi vive in Liguria e da sempre è una estimatrice del cantautore di Monza. Proprio Marco, qualche tempo addietro aveva rivelato:

Io sono uno che ama. Non so se la persona con cui sto in questo momento ha piacere che dica qualcosa di lei… Vivo con un essere umano che è più che una persona, a volte è uomo, a volte è donna, ed è la stessa.

Le recenti dichiarazioni sui talent show

Morgan ha recentemente dichiarato di non volere più fare talent show: “Mi hanno rovinato la vita. Non ne farò più”. Proprio di recente Mara Maionchi, intervistata dal Corriere della Sera, ha parlato di lui come il miglior giudice di sempre: