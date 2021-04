Sappiamo che la notizia potrebbe creare forti scompensi ma Morgan e Asia Argento avrebbero affermato di volerci riprovare durante una diretta su ClubHouse dove hanno mostrato di essere due romanticoni rock.

Così come si legge su FanPage, nella loro stanza “The Royal Couple” su ClubHouse, avrebbero espresso la volontà di ritornare insieme, ecco quello che sarebbe accaduto:

La prima a riprendere le redini del passato è Asia Argento che chiede al suo ex: “Perché ci siamo lasciati?”. La risposta del cantante non tarda ad arrivare: “Perché tu, perché io, perché gli altri. Eravamo immaturi. Era un amore violento, fragile, disperato. Il nostro amore era cattivo come il tempo: vero, bello, felice. Tremava come un bambino al buio. Era un uomo tranquillo nel cuore della notte. Faceva paura a tutti. Era spiato e noi lo spiavamo”.

La nostalgia ha preso letteralmente il sopravvento, tanto che la regista ha colto la palla al balzo: “Ti adoro Marco, dobbiamo rimetterci insieme. Facciamo questa cosa pazza”. Neanche il tempo di dirlo che lui, immediatamente, accetta la proposta: “Quando? In autunno no, cadono le foglie e io muoio. E poi in autunno i violini singhiozzano”. Si pensa, quindi, a rimandare il ritorno insieme in primavera, su proposta dell’attrice, colta con entusiasmo da Morgan: “Sì, fammi questo regalo. A primavera vedo sempre gli altri felici e io sono malinconico”.