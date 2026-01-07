Morata e Campello, lei “tradita con Elena”: la reazione di lei

La crisi tra Alice Campello e Álvaro Morata continua ad alimentare il gossip. Nelle ultime ore, una nuova indiscrezione – rimbalzata dalla Spagna all’Italia – ha parlato di un presunto tradimento del calciatore, scatenando una reazione durissima dell’influencer.

Secondo quanto riportato dai media spagnoli e ricostruito nella sua newsletter da Gabriele Parpiglia, dietro il momento difficile della coppia ci sarebbe una terza persona. Il giornalista ripercorre la storia d’amore iniziata nel 2016, nata come un vero colpo di fulmine, fino ad arrivare alle tensioni più recenti. Tra i segnali che hanno fatto parlare di crisi, anche l’assenza reciproca dai post e dai recap social di Capodanno, nei quali né Morata né Campello hanno menzionato il coniuge.

“Una giovane donna, Elena”

Dopo questi indizi, in Spagna hanno iniziato a circolare voci sempre più insistenti su una presunta “altra donna”. Il nome indicato è quello di Elena Sirigiu, collaboratrice del Como 1907, che sarebbe stata accostata sentimentalmente a Morata. Come sottolinea Parpiglia, però, l’etichetta di “amante del calciatore” sarebbe stata affibbiata senza prove concrete, fotografie o riscontri oggettivi. “Una giovane donna, Elena Sirigiu, collaboratrice del Como 1907, viene indicata come presunto coinvolgimento sentimentale di Álvaro Morata. Il passo successivo è automatico: etichetta pronta, ‘l’amante del calciatore’, senza un condizionale. Da quel momento il tritacarne parte”.

Il giornalista aggiunge che, a un certo punto, Morata e Campello avrebbero valutato l’idea di intervenire con una nota congiunta per fermare il tam tam mediatico. Una presa di posizione pubblica che, però, avrebbe significato rompere il silenzio sulla loro situazione privata e, di fatto, ammettere la fine della relazione. Una scelta che, secondo Parpiglia, non se la sarebbero sentita di fare. La conclusione resta netta: “Sì, la storia tra Alice Campello e Álvaro Morata è davvero finita, ma no, non è finita per la presenza di questa ragazza”.

La reazione

Alle indiscrezioni, Alice Campello ha risposto direttamente attraverso le sue storie Instagram. L’influencer ha condiviso il lancio della newsletter di Parpiglia, intitolata “Esclusivo. Lui, lei e l’altra: tutta la verità sul triangolo Morata, Campello ed Elena…”, commentando con toni molto duri. Campello ha preso le difese di Elena, spiegando che si tratta di un’amica di famiglia e respingendo con decisione l’accusa di essere l’amante del marito.

“Mi ha chiamato in lacrime per tutto quello che le è stato riversato addosso”, ha scritto Campello, “e non si merita di essere etichettata come rovina famiglie”. L’influencer ha poi raccontato di aver letto, negli ultimi mesi, ricostruzioni che definisce assurde, ribadendo come sembri esserci a tutti i costi la necessità di individuare una terza persona responsabile della crisi.

Ha quindi sottolineato la fiducia totale nei confronti di Elena, dei suoi valori e della sua famiglia, arrivando a spiegare che la ragazza ha persino dedicato la tesi di laurea al suo brand. Il messaggio si chiude con un appello diretto: “Vi chiedo con rispetto di smettere di cercare o inventare storie che non esistono. Questo tipo di speculazioni possono causare danni gravi a terze persone, che non hanno alcuna responsabilità”.

Nel lungo sfogo social, però, non compare alcuna smentita esplicita sulla crisi con Morata. Un silenzio che, per molti, suona come una conferma indiretta di una rottura ormai evidente, anche se lontana dalle dinamiche raccontate dal gossip.