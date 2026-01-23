Morata e Campello, divorzio confermato: i dettagli

Si chiude definitivamente la storia tra Alice Campello e Alvaro Morata. Quella che inizialmente era apparsa come una semplice crisi si sarebbe trasformata in una separazione senza possibilità di ritorno. Dalla Spagna arrivano indiscrezioni sempre più nette: la coppia avrebbe già avviato l’iter legale per il divorzio. A parlarne è stato il giornalista Pedro Jota nel programma En todas las salsas, spiegando che i due starebbero attendendo il momento più opportuno per rendere pubblica la decisione, una volta chiariti tutti gli aspetti legali e personali. “Stanno aspettando di comunicarlo in un momento in cui entrambi saranno sicuri e tutto sarà definito”.

La conferma sul divorzio

A confermare la distanza non sarebbero solo le pratiche burocratiche, ma anche la nuova organizzazione della vita quotidiana. Secondo quanto riportato dal settimanale HOLA, Alice Campello e Alvaro Morata vivrebbero già in abitazioni separate da alcune settimane. Il calciatore avrebbe lasciato la casa di famiglia per trasferirsi in un appartamento nelle vicinanze. Alcune immagini lo mostrano mentre va a prendere il figlio Leonardo senza entrare nell’abitazione condivisa in passato. L’ultima occasione in cui si sarebbero rivisti insieme in pubblico risale al terzo compleanno della figlia Bella: un momento trascorso serenamente per il bene dei figli, dopo il quale Morata avrebbe fatto ritorno da solo nella sua nuova casa.

Sulle cause della rottura, le voci di tradimenti sembrano trovare una smentita netta. È stata la stessa Alice Campello a chiarire che alla base della separazione non ci sarebbero terze persone, ma la presa di coscienza che l’amore, da solo, non sempre è sufficiente a far funzionare un rapporto. Una decisione maturata nel tempo, frutto di un equilibrio venuto meno, affrontata con discrezione e attenzione soprattutto per tutelare i figli della coppia.