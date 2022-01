Montano svela cosa ne pensa di Manuel e Lulù e se farà pace con Alex

Aldo Montano intervistato tra le pagine di Chi Magazine, svela se farà mai pace con Alex Belli dopo il duro scontro al Grande Fratello Vip. L’ex concorrente ha anche parlato di Lulù e Manuel e Barù.

Per come si è posta la situazione con Alex Belli, lo scontro era inevitabile. Con lui è tutto troppo pittoresco. Le sue reazioni sono sempre troppo plateali. La delusione ti fa rompere quella fiducia che si era instaurata all’inizio, quindi basta. Non torneremo amici. Comunque, non muore mica il mondo.