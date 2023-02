Occhi puntati su Chiara Ferragni e sul suo monologo. Sarà lei la protagonista indiscussa della prima serata del Festival di Sanremo 2023 in scena oggi, martedì 7 febbraio. Co-conduttrice della kermesse, al fianco di Amadeus e Gianni Morandi, all’Ariston la Ferragni porterà se stessa. Lo ha confermato anche nel corso della conferenza di oggi, parlando del monologo e anticipando quello che accadrà.

Il monologo di Chiara Ferragni dovrebbe andare in scena tra le ore 22.30 e le 23.00 di questa prima serata del Festival di Sanremo 2023. “In una posizione strategica”, ha sottolineato in conferenza il padrone di casa. “L’ho scritto da sola. E’ una lettera a me stessa”, ha spiegato l’influencer ed imprenditrice.

Ma di cosa parlerà il monologo che porterà a Sanremo 2023? “Voglio portare me stessa sul palco dell’Ariston. Lo farò con le mie parole e con gli abiti che indosserò”, ha dichiarato Chiara Ferragni, che nel suo intervento sul palco dell’Ariston parlerà del suo essere una donna e una mamma “social”.

Una lettera che quasi certamente toccherà le corde degli spettatori più sensibili regalando un momento di riflessione e di racconto. Il contenuto a quanto pare resterà top secret fino all’ultimo ma secondo i rumors raccolti da Adnkronos dovrebbe parlare delle gioie e dei dolori della sua esperienza di influencer, di imprenditrice e di mamma con la grande esposizione social, per toccare vari aspetti di grande interesse sociale, dal rapporto con gli haters all’empowerment femminile, dalle mamme lavoratrici del settore della moda ai vari risvolti di una ampia copertura mediatica.

In conferenza stampa, oggi, Chiara Ferragni ha ribadito:

Sono molto emozionata, onorata di essere qui, non sono conduttrice né attrice, cercherò di portare me stessa. Ho persone con me sul palco che mi hanno fatto sentire subito molto accolta, e penso sarà un bello spettacolo. Spero di riuscire a essere spontanea. Per me questa esperienza era terrorizzante, negli scorsi anni sono sempre stata onorata dell’invito ma non mi sentivo pronta. Quest’anno mi sono affacciata a questa sfida con tanta voglia, con entusiasmo. Tutti mi hanno consigliato di essere spontanea. Non ho esperienza in televisione, non posso portare quel tipo di professionalità ma ci metterò tutta me stessa, con spontaneità.