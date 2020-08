E se il settimanale Chi parla di crisi rientrata tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, il VicoloDelleNews non è della stessa opinione. Una talpa presente a Porto Cervo, ha raccontato di una serata particolarmente negativa per l’amata coppia che si è formata al Grande Fratello VIP.

Lunedì sera al Just Cavalli a Porto cervo. Erano in tavolo con Diletta Leotta, Rovazzi, Paola di Benedetto e Federico Rossi. All’inizio ballavano insieme poi Cecilia non voleva fare foto con i fan e Ignazio le faceva lo stesso e hanno discusso inizialmente per questo.

Il celebre forum di gossip, quindi, aggiunge un altro dettaglio significativo:

A sostegno di ciò vediamo che nelle ultime ore sono stati silenziati i loro profili social e che nelle foto in cui appare Ignazio con gli amici (sono giunti sull’isola anche Marco Cartasegna e il cugino di Moser) manca proprio Cecilia Rodriguez. Che abbia lasciato la Sardegna di punto in bianco?

Crisi rientrata oppure nel pieno di una tempesta?

La rottura drastica tra i due non è stata un evento pubblicizzato sui social, ma c’è stata. Ve lo possiamo confermare. E segna come data il primo weekend di agosto: lui era a Forte dei Marmi chi chi vi scrive e altri amici, lei a Capri, con la sorella Belen. Lo strappo, comunque, è stato ricucito: Ignazio e Cecilia sono di nuovo una coppia e lo scorso 10 agosto, intorno alle ore 22, sono atterrati in Sardegna in vacanza. Ma quel volo Ignazio ha rischiato di prenderlo da solo.

La gelosia di lei, l’insicurezza di lui, il timore di perdersi per il caos della vita: questi sono alcuni dei motivi che hanno spinto Cecilia e Ignazio ad allontanarsi, a litigare al telefono per ore e ore, rischiando di rovinare tutto. Poi, quando lui stava per prendere quell’aereo da solo, pronto a trascorrere le vacanze nella casa che aveva già prepagato insieme con Cecilia e l’amico Marco, ha preferito lasciare l’aeroporto e correre quasi fino a Verona per riprendersi la sua compagna. Pace fatta, punto e a capo.

Così Cecilia e Ignazio hanno superato una durissima crisi. E noi tifiamo per loro.