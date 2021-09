Dayane Mello è stata molestata nel corso del reality show La Fazenda, programma brasiliano di cui fa parte da alcune settimane. Nego do Borel dopo avere cercato di approcciarsi con la modella in maniera aggressiva e contro la sua volontà è finito al televoto.

Nego è andato al televoto insieme a Liziane Gutierrez e Solage Gomes e il popolo brasiliano lo ha ampiamente salvato con il 47,41% delle preferenze.

Nel corso della serata Nego ha chiesto scusa affermando pure di essere vittima di razzismo. Peccato che abbia dimenticato di citare le tre denunce per violenza domestica ricevute da tre donne differenti prima di entrare all’interno del reality show e molestare Dayane.

Un verdetto choc che ha fatto letteralmente infuriare il popolo social che sostiene Dayane Mello.

il brasile è un paese in cui vieni cancellato se respiri, ma se hai 3 (tre) carichi pendenti per violenza nei confronti di 3 (tre) donne diverse e ne molesti pure un’altra in diretta intercontinentale davanti ai loro occhi poi passi una nomination con il 47,41%. torno a dormire

