Dopo quasi sei mesi dalla messa in onda della sesta edizione del Grande Fratello Vip, è intervenuto il Moige, il Movimento Italiano Genitori, che si è espresso sul programma condotto da Alfonso Signorini. A parlare in una intervista rilasciata al settimanale Nuovo e ripresa dalle colleghe di IsaeChia.it, è stata Elisabetta Scala, vicepresidente del Moige, che ha commentato le principali vicende avvenute nel corso di questi mesi di messa in onda.

Moige contro il GF Vip ed i suoi protagonisti

Al centro dei commenti della dottoressa Scala, non poteva esserci Alex Belli, vero protagonista – nel bene e nel male – di questo Grande Fratello Vip, per via dell’ormai famigerato triangolo che ha coinvolto la moglie Delia Duran e l’amica Soleil Sorge:

Siamo di fronte a un narcisista manipolatore e si tratta di un uomo conteso da due donne e non il contrario.

La vicepresidente del Moige è poi intervenuta anche sulla coppia formata da Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. Quest’ultima è stata descritta come “vittima di una dinamica violenta”. Non risparmia neppure Miriana Trevisan, che nella Casa del GF Vip ha avuto una iniziale conoscenza con Nicola Pisu salvo poi voltare pagina con Biagio D’Anelli:

Credo sia poco opportuna. Certi sentimenti non vanno sbandierati.

In generale, parlando del reality di Canale 5 che volge ormai al termine con le ultime settimane di messa in onda, la Scala ha parlato di: