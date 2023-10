Moglie e figlie di Pierfrancesco Favino: chi è Anna Ferzetti, Greta e Lea

Pierfrancesco Favino è uno dei più grandi attori italiani, noto per le sue interpretazioni sia al cinema che in TV: scopriamo qualche dettaglio sulla sua vita privata, chi è sua moglie e quante figlie ha la coppia.

Moglie e figlie di Pierfrancesco Favino: chi sono Anna Ferzetti, Greta e Lea

L’attore è molto riservato sulla sua vita privata, ma sappiamo che è sposato con l’attrice Anna Ferzetti e che ha due figlie: Greta, nata nel 2006, e Lea, nata nel 2012.

Pierfrancesco Favino e Anna Ferzetti si sono conosciuti nel 2003, a una festa di amici in comune. I due hanno iniziato a frequentarsi ma non si sono mai sposati.

L’attore, intervistato dal settimanale F nel 2018, ha svelato in merito:

La scelta è la coppia, stare insieme, creare una famiglia, sapersi rinnovare e trovare il coraggio della propria verità.

Anna Ferzetti è anche lei un’attrice, e ha recitato al fianco del marito in diversi film, tra cui “Padrenostro” e “In guerra per amore”. Nata a Roma il 24 dicembre del 1982 ha tredici anni in meno del suo compagno di vita ed è figlia d’arte.

Suo padre era il noto Gabriele Ferzetti.

Greta e Lea sono spesso presenti ai red carpet con i genitori, e sono sempre presenti a sostenere il padre nei suoi impegni lavorativi.