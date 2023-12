Vincenzo Mollica, noto giornalista e conduttore radiofonico, è una figura molto apprezzata nel panorama culturale italiano. Nonostante la sua notorietà, Mollica ha sempre cercato di mantenere un riserbo sulla sua vita privata: scopriamo di più sulla moglie ed i figli.

Moglie e figli Vincenzo Mollica: chi sono

Vincenzo Mollica è sposato con Rosa Maria dal 1977. Il loro matrimonio dura da ben 46 anni. Dalla loro unione è nata una figlia, Caterina. Nonostante la sua presenza costante nei media, Mollica ha sempre cercato di proteggere la sua famiglia dalla luce dei riflettori.

Nel 2019, Mollica ha rivelato di essere quasi completamente non vedente a causa di patologie degenerative della vista e di soffrire del morbo di Parkinson.

Queste rivelazioni hanno mostrato al pubblico un lato più personale e umano del noto giornalista.

La carriera di Mollica è stata ricca e variegata. Ha iniziato come giornalista a Tele Amiata, una piccola emittente toscana, per poi entrare a far parte della redazione del TG1 nel 1980.

Ha lavorato come inviato per eventi prestigiosi, come la notte degli Oscar e il Festival di Sanremo. Oltre al suo lavoro in televisione, Mollica ha coltivato una profonda passione per il fumetto, tanto da arrivare a dirigere la rivista Il Grifo.