Antonio Albanese, uno degli attori comici più amati dal pubblico italiano, è noto non solo per il suo talento sullo schermo, ma anche per la sua vita privata. Chi sono sua moglie ed i suoi figli? Scopriamolo!

Antonio Albanese ha avuto un matrimonio precedente, del quale si conosce veramente poco. Da questa unione è nata la sua primogenita, Beatrice Albanese.

Nonostante i suoi impegni professionali, Antonio ha sempre trovato il tempo per essere un padre presente. In una vecchia intervista, ha dichiarato di considerarsi un buon padre e di aver affrontato da solo situazioni non semplici come le coliche della bambina.

In seguito, Antonio ha avuto un altro figlio, Leonardo Albanese, con la sua attuale consorte.

La vita privata di Antonio Albanese è un po’ un mistero, ma sappiamo che è sposato da un bel po’ con Maria Maddalena Gnudi. Tra di loro c’è un legame solido e tranquillo, e sembra che l’attore possa sempre contare sulla sua donna, che però sta ben lontana dal mondo dello spettacolo.

Nata nel 1979, Maria Maddalena Gnudi è figlia di un commercialista e ha seguito le orme paterne, specializzandosi in Diritto tributario nazionale con un master.

Inizialmente ha lavorato con suo padre, ma poi ha preso la strada della fiscalità internazionale e del transfer pricing. Antonio Albanese è il suo secondo marito; prima di lui, si era sposata giovane con un finanziere di nome Emile Karrat, ma quel matrimonio è finito in fretta.

Poco dopo, ha incontrato Antonio Albanese e sembra che sia stato amore a prima vista. Nel 2010, la coppia ha dato il benvenuto al loro primo figlio, Leonardo.