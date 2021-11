Durante Casa Chi, l’autore del Grande Fratello Vip ha parlato di Olga Plachina, moglie di Aldo Montano: “qualcosa bolle in pentola”? La bionda potrebbe sbarcare all’Isola dei Famosi.

Proprio ieri Olga è stata ospite di Casa Chi ed ha detto la sua anche su Alex Belli e Soleil Sorge:

Che voto do a Soleil? Dieci come attrice perché si sente molto dea, sempre lontana dalla verità, sempre sulle nuvole. Non so se fa finta di essere molto forte e prepotente oppure è davvero così. Per ora non ho capito. Se un’attrice è brava se è davvero così mi spiace perché è difficile comportarsi così in maniera cattiva.

Se fossi io nella Casa nominerei proprio Soleil e poi Alex specie dopo il comportamento con Aldo. Mio marito è stato ferito dal suo comportamento.