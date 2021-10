Nella Casa del Grande Fratello Vip durante il fine settimana sono arrivati numerosi aerei per i vipponi in Casa. Tra questi, anche uno “misterioso” per Sophie Codegoni, che ha creato un po’ di scompiglio.

Svelato il mittente del misterioso aereo per Sophie: ecco chi è stato

“Sofy, a te che sei la mia topina” è stato il criptico messaggio indirizzato alla vippona, di cui però non è chiaro il mittente (almeno per lei). “Questo non è un messaggio dalla mia famiglia, mi avrebbero scritto qualcosa per darmi forza”, ha precisato l’ex tronista nonostante in casa si chiamino in questo modo.

Sarà stato un misterioso uomo?

Anche in questo caso Sophie smentisce e non lo crede possibile, dal momento che nessuna delle sue frequentazioni ha mai utilizzato quell’appellativo per riferirsi a lei.

Jessica che chiede se è stato Fabri a mandare l’aereo per Sophie e Jo pensa si tratti di Fabri fibra ✈✈✈#gfvip — Vivienne (@iamvivienne__) October 24, 2021

Per il popolo della rete il destinatario potrebbe essere Fabrizio Corona e, proprio a tal proposito, ne ha parlato con Miriana Trevisan:

Quell’aereo lì mi ha lasciato mille dubbi… mille pensieri, non riesco a capire… La mia domanda è ma dentro di me è totalmente conclusa? E dentro di lui? Non lo so… Perché non ho pensato di chiarire? Perché non pensavo succedesse questo. Di solito se ho un dubbio dentro di me non riesco ad aprirmi con altre persone. Non pensavo potesse succedere che provassi determinate cose con altre persone. C’è questa situazione di incertezza che io non so…

Sophie può dormire sonni tranquilli, in quanto, secondo Amedeo Venza, a mandarle l’aereo sarebbe stata sua madre.