Silvana Curcio, nonostante la rottura con Biagio D’Anelli, ha mantenuto nel suo profilo di Instagram tutte le loro fotografie. L’opinionista, ospite in collegamento telefonico di Casa Chi, ha svelato se ha incontrato, o meno, la donna dopo aver ufficializzato la storia con Miriana Trevisan.

L’ultima foto risale a luglio quando ci siamo visti per l’ultima volta. Sono vecchie le foto perché lei non è mai stata una tipa social e questo era una cosa che mi piaceva di lei. Non sta sui social a pubblicare in continuazione.

Se l’ho sentita dopo il Grande Fratello Vip? Lei mi ha scritto e voleva andassi in Germania. Io con le restrizioni Covid volevo una videochiamata. Lei mi ha chiuso il telefono e arrivederci e grazie.