Giulia Talia è tra le probabili finaliste di Miss Italia 2022. La sua partecipazione segna un’importante svolta nel celebre concorso di bellezza: è la prima concorrente apertamente lesbica.

La 24enne ha già vinto il titolo di Miss Cinema Roma 2020 e, nella giornata di martedì 30 novembre saprà se è rientrata nelle 20 finalista che si contenderanno il titolo di Miss Italia 2022 oppure tra le dieci selezionate per Miss Italia Social.

Intervistata dal Corriere della Sera, svela:

Sono felice di poter accendere un faro su questo tema.

Giulia è felicemente fidanzata con Barbara da 3 anni:

Un mese dopo eravamo a Santorini per un weekend e sette mesi dopo convivevamo.

E per quanto riguarda la consapevolezza sul suo orientamento sessuale confida:

Penso di aver avuto questa consapevolezza da sempre, ma era relegata in un angolino, inquadrata come curiosità. Sono stata fidanzata a lungo con Andrea, che ha conosciuto i miei genitori. Poi al primo anno di università mi sono accorta che gli sguardi delle ragazze mi emozionavano come quelli dei maschi, se non di più. E allora mi sono lasciata andare.

Il coming out in famiglia

A un certo punto ho desiderato presentare Barbara ai miei. Mia sorella Chiara, quattro anni meno di me, è stata la prima a cui l’ho confessato e non è cambiato nulla: litighiamo come prima! Mia madre mi ha detto che lo sapeva già.

Il sogno del matrimonio

Fantastichiamo sul matrimonio: io vorrei celebrarlo in una villa, lei al mare. Vedremo. Ci piacerebbe avere dei figli, al come penseremo quando sarà il momento. Per adesso ci alleniamo con Marshmallow, il pitbull che abbiamo adottato.

