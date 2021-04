Miss Claudia, al secolo Claudia Ruggeri, da dieci anni rappresenta un volto amato della trasmissione Avanti un altro condotta da Paolo Bonolis e nella quale ha il compito di presentare i personaggi del mini-mondo. In una lunga intervista a SuperGuidaTv ha fatto un bilancio della sua esperienza ed ha svelato anche di aver ricevuto la proposta di partecipare all’Isola dei Famosi.

Miss Claudia di Avanti un altro si racconta: la proposta per l’Isola

Grazie ad Avanti un altro Miss Claudia si è fatta conoscere al grande pubblico. Il programma condotto da Paolo Bonolis continua a registrare ottimi ascolti sia nel preserale che in prima serata. Nell’intervista a SuperGuidaTv Claudia ha spiegato come è nato il suo personaggio:

Miss Claudia è un ruolo che mi piace tantissimo e che è nata con l’idea di mettere su il salottino del mini mondo, popolato dai personaggi bizzarri. Rispetto alla Supplente, Miss Claudia mi dà l’opportunità di essere me stessa. Mi piace l’idea di scoprire insieme a Paolo i personaggi della puntata. Mi diverto tantissimo e non riesco a trattenere le risate.

Dopo aver iniziato come modella a 18 anni è avvenuto il suo debutto in tv in un programma con Piero Chiambretti e da quale momento per Claudia è stato tutto un divenire. Ma cosa si aspetta nel suo futuro professionale?

Mi piace talmente tanto “Avanti un altro” che lo farei a vita. Il mio obiettivo è di continuare a presentare. Se dovesse presentarsi l’occasione la coglierei al volo.

In merito ad una possibile partecipazione ad un reality, Miss Claudia ha svelato:

Mi era stato proposto di partecipare l’anno scorso all’Isola dei Famosi. Poi però è scoppiata la pandemia. Mi sarebbe piaciuto fare questa esperienza perché sono quelle opportunità che capitano una volta nella vita. Chissà!

Ed a proposito dell’Isola, nei mesi scorsi proprio Claudia era stata ospite a La pupa e il secchione e viceversa che ha decretato la vittoria di Miryea Stabile e Luca Marini. Cosa ne pensa della giovane naufraga?