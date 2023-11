Mirko Brunetti probabilmente non è mai stato realmente diviso tra Greta Rossetti, la sua ultima fidanzata conosciuta a Temptation Island e Perla Vatiero, l’ex fidanzata con la quale ha avuto una relazione di cinque anni. Sebbene l’affetto per quest’ultima sia evidente, sente dentro di sé di non poter più avere un futuro.

Già nei giorni scorsi, Mirko aveva ribadito il suo distacco da Perla, spiegando che non sarebbe più tornato con la ragazza. Piuttosto però, aveva manifestato un certo dispiacere per la situazione con Greta, che di contro ha avuto una reazione piuttosto forte dicendosi persino “schifata” dalle sue parole.

Mirko, di contro, ha commentato in diretta al Grande Fratello:

Poi ha preso la sua decisione definitiva (sebbene fosse già chiara): tra Perla e Greta, la sua intenzione è quella di tornare con Greta. “E’ quello che voglio”, ha ammesso.

A quel punto la Rossetti è intervenuta su Instagram con una serie di Stories che potrete rivedere nel video in apertura, ma piuttosto che concentrarsi sulle intenzioni del ragazzo è rimasta colpita da un dettaglio che probabilmente non si aspettava: il trucco di Mirko. Ecco le sue parole:

In realtà non sapevo neanche chi l’avesse truccato e me lo state scrivendo ora voi nelle storie. Quindi ora capisco perché è stato truccato. Il fatto di dover creare per forza un feeling là dove non c’è. Quindi trucchiamo una persona solo per avere un contatto. Però non me lo truccate così in quel modo vi prego. Non si può proprio guardare con quel blush e con i brillantini, ma perché dai.