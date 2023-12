Mirko Brunetti dopo l’eliminazione dal Grande Fratello, ha fatto il giro di tutti i programmi disponibili. Ecco perché, all’appello mancava solo Casa Chi dove, tra le altre cose, ha risposto anche alle accuse della mamma di Greta Rossetti (sempre attiva sui social).

Mirko ha parlato di Perla Vatiero, Greta Rossetti ed anche Angelica Baraldi, specificando che tra loro c’è solamente dell’amicizia. Spazio poi, come riportano le colleghe di Isa&Chia, per la risposta alla mamma di Greta:

Mi è dispiaciuto molto, è la prima volta che rispondo a questa domanda perché io ho sempre parlato bene di loro. Lo feci anche quando mamma mi fece la sorpresa, il giorno dell’eliminazione, ne ho parlato benissimo.

Mi è dispiaciuto perché è giusto che lei difenda Greta da tutte le minacce e insulti che ci sono stati. Però non capisco perché, per difendere lei, debba per forza venire contro di me.

Io non penso di aver trattato male Greta o averne parlato male, anzi. Sto in prima linea nel cercare di mandare messaggi positivi sui social, di non insultare e non usare parole d’odio.

La cosa che mi è dispiaciuta è che anche a me, quando stavo dentro e i social li gestiva mio fratello, sono arrivate minacce di non avvicinarmi a Milano, Roma però mio fratello e la mia famiglia non si è mai permessa di andare contro qualcuno.

Non si è permesso di andare contro Greta, perché non avrebbe senso. Anzi, arrivarono anche segnalazioni brutte su Greta ma non hanno mai dato peso a questo.