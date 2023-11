Mirko Brunetti e Perla Vatiero: sarà il Grande Fratello a farli tornare insieme? Anita Olivieri non ne avrebbe dubbi: basterà farli stare insieme ancora per un po’ e il bel ristoratore potrebbe capitolare e dimenticare la sua tentatrice Greta, che al momento lo attende ancora fiduciosa a casa. La ship da parte degli spettatori è già iniziata, tanto da essere stato coniato il termine “Perletti” per parlare della coppia Mirko e Perla.

Mirko e Perla tornano insieme? Cosa ne pensano Anita, Angelica e Fiordaliso

Anita, intanto, sarebbe ormai certissima del ritorno di fiamma tra Mirko e Perla e lo ha confidato di recente parlando con Fiordaliso e Angelica. A riferire le sue parole sono i colleghi di Biccy.it. Per Anita, Mirko e Perla torneranno insieme:

Certo che succederà qualcosa tra loro due! Tornano insieme. Dipende da quanto stanno dentro insieme zia. Falli stare due mesi belli tondi e zan zan succede. Se te lo dico io fidati.

Perché sarebbe così certa? A quanto pare Mirko le avrebbe fatto delle importanti confidenze:

Ieri lui mi ha fatto delle confidenze. Mi ha detto che gli smuove qualcosa, cioè che non gli è indifferente. Sì me l’ha detto. Ha specificato che non gli è indifferente vederla e starci accanto perché c’è stato insieme anni ed è stata una bella storia. Poi non so bene cosa intendesse, ma le frasi uscite sono queste e me le ricordo benissimo. E credo sia normale e per questo ti dico che succede qualcosa.

Anche Angelica la penserebbe come l’amica:

Sicuro succede qualcosa io sono certa. Secondo me sì e soprattutto se restano qui altro tempo.

Per Fiordaliso, invece, Mirko resterà insieme a Greta:

No secondo me non tornano insieme. Nemmeno se stanno tanto tempo insieme qui dentro.

Tuttavia, dopo aver saputo le confessioni del gieffino, qualche dubbio è venuto anche alla cantante.

Perla ripercorre i primi momenti in cui ha conosciuto Mirko: “È stato un amore unico.” ✨ #GrandeFratello pic.twitter.com/Ac4gkz9OvD — Web4.0.eth (@Audis413) November 20, 2023