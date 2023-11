La rottura con Mirko, interviene Perla: “Come ho reagito dopo Temptation”

Dopo l’ingresso nella Casa del Grande Fratello, Perla Vatiero ha parlato della rottura con Mirko Brunetti, svelando le sensazioni che ha vissuto al termine di Temptation Island: “Mi era crollato il mondo addosso”, ha affermato.

Perla Vatiero ha parlato con Letizia e Angelica della sua dolorosa separazione da Mirko Brunetti, svelando come si è sentita subito dopo: “Per distaccarci ci voleva una cosa drastica. E così è successo con il programma”.

Perla ha raccontato l’inizio della crisi con Mirko:

Ero sfinita, ma io non ce la facevo ad andarmene. Per distaccarci ci voleva una cosa drastica. E così è successo nel programma.

Dovevamo avere il coraggio di staccarci un po’, di distaccarci da quella convivenza. Il nostro problema non è mai stato il sentimento, non avevamo il coraggio. Ho passato giornate nelle quali gli chiedevo di lasciarmi.

Dopo Temptation Island Perla ha cambiato atteggiamento:

I primi mesi sono stata fredda, poi ho passato 20 giorni difficili. Quando ho metabolizzato la perdita. Ho metabolizzato il fatto che mi ero lasciata davvero, là mi è caduto il mondo addosso. Cosa peggiore dei social non c’è, se non lo sai gestire è difficile.

Quando sono uscita dal programma ero freddissima. Neanche mamma ci credeva. Se non fossi stata così, avrei visto mamma crollare. Manco in casa piangevo, lo facevo in macchina.

La ex di Mirko ha quindi concluso:

Dopo tornai a casa mia subito, non potevo andare a Rieti. Sarei tornata in quel posto dove non avrei avuto il coraggio di tornare a casa. Non dovevo vederlo. Poi mi sarebbe crollato il mondo addosso.

Oggi sono più forte, ho la mia vita in mano. Sono consapevole di ciò che faccio, mi sento completa. In questo momento non ho bisogno di lui o di qualcun altro per sentirmi completa. Sto bene con me stessa. Un qualcun altro diventerà un valore aggiunto.