Fiordaliso, ospite di Giada Di Miceli nel corso di “Non succederà più” in onda su Radio Radio, ha svelato il suo punto di vista in merito alla storia d’amore tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti.

Fiordaliso ha proseguito:

Io sono abbastanza brava su queste cose. Da vecchia saggia ti dico che il finale sarà quello. Poi non so quanto andrà avanti. Solo la vita lo può dire. Mirko in cerca di visibilità? No, non è vero. Penso che lui non veda l’ora che finisca questo Grande Fratello per prendere Perla e portarla magari a fare un giro senza telecamere, senza niente.

Soffre perché non c’è Perla. Sta male. Ed è sofferente anche Perla, perché anche lei piange. Lui è molto geloso.