Mirko Brunetti e Perla Vatiero a letto insieme dopo il gioco obbligo o verità. Gli estimatori del Grande Fratello hanno avuto modo di vedere la (ex) coppia interagire e, ad un passo dalle 2 di notte, sono successe anche delle cose particolarmente croccanti.

Mirko e Perla a letto insieme al GF: lei solo in slip, fan impazziti

Come ben sapete, la regia del Grande Fratello stacca la diretta alle 2 di notte e poi comincia nuovamente alle 9 del mattino. Per questo motivo, i fan dei Perletti non vedono l’ora di poter capire, durante la giornata, come è andata a finire.

Mirko e Perla, dopo essersi messi sotto le coperte, sono entrati in modalità relax e, secondo gli estimatori della coppia la Vatiero sarebbe rimasta solamente in slip sotto le coperte (ed anche lui a quanto pare).

Ecco il VIDEO:

no vabe ma perla che dice ( posso levarmi il …) e mirko che fa segno di stare zitta e poi si gira per controllare la telecamera, PERLA È RIMASTA IN MUTANDE NON CI CREDO #perletti pic.twitter.com/6JbWEuTMe2 — Martina (@martycoralinee) November 30, 2023

Vedo che nessuno aspettava che si facessero le 9:00 #Perletti pic.twitter.com/6OdpmABWRO — Giulia (@bidibibodibib) November 30, 2023