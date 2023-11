A distanza di una settimana dall’ultima puntata, torna stasera 27 novembre il Grande Fratello con un nuovo appuntamento. Si tratta esattamente del 22esimo della stagione, il quale si preannuncia sin da ora ricco di sorprese e colpi di scena, oltre che con un concorrente in meno in seguito all’eliminazione.

Grande Fratello, le anticipazioni della 22a puntata

Alfonso Signorini è prontissimo a condurre una nuova puntata del Grande Fratello, accompagnato in studio dalla presenza di Cesara Buonamici nel ruolo di opinionista unica e di Rebecca Staffelli in quello di voce del popolo social. ma cosa dobbiamo aspettarci dalla 22esima puntata del reality di Canale 5?

Si torna a parlare nuovamente del triangolo formato da Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti. Dopo le ultime vicende e confessioni nella Casa, proprio l’ex tentatrice Greta non resterà affatto in silenzio ma farà sentire la sua voce.

Sorprese in vista per Rosy Chin che avrà la possibilità di rivedere la sua famiglia al completo. Sorprese in vista anche per Angelica Baraldi che vivrà anche lei un momento speciale.

Non mancheranno i riflettori puntati su Beatrice Luzzi, divisa tra un possibile riavvicinamento con Giuseppe Garibaldi e le attenzioni di Vittorio Menozzi, il quale a sorpresa non sembra affatto disdegnare.

Infine, spazio al verdetto del televoto: sono in nomination Angelica, Rosy e Vittorio, chi di loro dovrà lasciare definitivamente la Casa?