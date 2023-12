Mirko Brunetti e Perla Vatiero sono apparsi in TV insieme ancor prima di Temptation Island (e, ovviamente, il Grande Fratello): dove li abbiamo visti e per quale motivo? Ecco il video che sta facendo il giro della rete.

Mirko e Perla insieme in TV prima del Grande Fratello

Un video di Sky Sports di qualche anno fa, mostra due giovanissimi Mirko e Perla alle prese con una partita di calcetto divisi in due team. Ecco cosa riportano i colleghi di Novella2000:

Nel filmato, che vi abbiamo condiviso qui sotto, Mirko Brunetti viene presentato come un “portiere professionista di ottimo livello”. Lui nell’intervista pre gara si è detto fin da subito carichissimo per il match e pronto a entrare in azione.

Indossa la casacca verde da portiere del Paris Saint Germain. Poco dopo nel filmato ha fatto la sua comparsa anche Perla Vatiero. Lei pure è in tenuta sportiva, con una maglia dedicata all’Italia.

Lei è lì “per il tifo Perlitas”, ma al contempo è scesa anche sul rettangolo verde. Si è detta anche lei pronta per fare ben sei gol, addirittura.