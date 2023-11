E se il presunto triangolo tra Mirko Brunetti, la sua ex Perla Vatiero e l’attuale compagna Greta Rossetti fosse tutto un bluff? Mentre nella Casa del Grande Fratello il buon Mirko conquista sempre di più consensi, fuori le due ragazze continuano a far parlare sui social per via dei loro interventi.

Mirko, Perla e Greta: colpo di scena in arrivo al Grande Fratello?

Ma cosa accadrà nelle prossime settimane? A quanto pare dobbiamo prepararci seriamente a degli incredibili colpi di scena. Sono in tanti a credere che il prossimo lunedì a rendersi protagonista potrebbe essere proprio Perla Vatiero, la ex di Mirko che il giovane ha lasciato per Greta al termine dell’esperienza di Temptation Island.

Sebbene Brunetti si sia detto molto innamorato di Greta, tanto da infastidire quasi la zia Fiorda per via degli eccessivi pensieri dedicati alla fidanzata, l’esperta di gossip, Deianira Marzano, ha lanciato una bomba che ha il sapore del presagio:

Come ho sempre sostenuto i tre sono d’accordo dalla fine di Temptation Island. E dopo tutto sto giro di follower e visibilità lui tornerà con la sua ex.

Non vengono fatti nomi, ma è facilmente intuibile il riferimento di Deianira ai tre attuali protagonisti del gossip televisivo e social.

Nel corso del Grande Fratello, Mirko non ha mai negato di provare un forte affetto per Perla, che probabilmente si porterà dietro, se non per la vita per un lungo periodo. Però è anche vero che il gieffino ha sempre sottolineato la sua intenzione di voler voltare pagina, considerando ormai chiusa quella relazione.

Cosa dobbiamo davvero aspettarci? Al momento non ci è dato sapere, ma le vie del Grande Fratello sono infinite!