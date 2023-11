Mirko Brunetti e Perla Vatiero si amano ancora, questo è palese. Nonostante il prossimo ingresso di Greta Rossetti nella Casa del Grande Fratello, il concorrente si è lasciato andare ad alcuni confronti sull’intimità che, qualora non fosse ancora chiaro, hanno rimesso tutti i tasselli in ordine.

Chiacchierando nella zona doccia con Paolo e Letizia, Mirko ha chiarito alcuni dettagli riferiti all’aspetto intimo mostrando le palesi differenze tra Perla (con la quale ha una intimità più forte ed emotiva) e Greta (con la quale, invece, c’è stato più trasporto fisico):

Quando ho detto che solo con Perla ho fatto l’amore… è perché con lei ci sono state volte in cui abbiamo anche pianto ed era solo ed esclusivamente quello.

Tendenzialmente il discorso di Mirko non fa una piega. Con Perla c’è stata una storia di cinque anni con una convivenza.

Con Greta stava attraversando le fasi iniziali dell’innamoramento dove tutto è più amplificato e “potente” compresa un certo tipo di passione.

Mirko Brunetti ha confidato anche di credere in un ritorno con Perla Vatiero: evviva l’amore!

riassunto per chi si fosse assentato nell’ultimo quarto d’ora:

-non ha fatto l’amore solo con perla ma l’ha fatto solo con lei perché hanno anche pianto.

-non ha mai detto di tornare con perla ma anche lui ci crede in un ritorno.

chiaro no?#perletti

— Eva🥀 (@gjensynsgled) November 28, 2023