Alla vigilia dell’ingresso di Perla Vatiero nella Casa del Grande Fratello, complice anche lo slittamento della puntata di ieri, nel loft in queste ore è successo di tutto. Nello specifico, abbiamo assistito ad un avvicinamento tra Mirko Brunetti e Angelica Baraldi che potrebbe cambiare nuovamente le carte in tavola.

Mirko ed il massaggio ad Angelica: la reazione di Greta

Ovviamente il massaggio di Mirko ad Angelica ha avuto le reazioni sperate (dagli autori del Grande Fratello), dal momento che prontamente Greta Rossetti, attuale fidanzata di Brunetti, si è fatta viva sui social mostrandosi estremamente infastidita.

L’ex tentatrice ha manifestato un certo sconcerto e molto presto potrebbe andare per lei addirittura peggio, dopo l’ingresso ormai imminente di Perla Vatiero, ex di Mirko. A tal proposito c’è chi ha ritenuto eccessiva la reazione di Greta per un massaggio rispetto al comportamento che Mirko ha avuto dopo il confronto a distanza con la sua ex.

Greta Che si incazza per il massaggio di Mirko ad Angelica e non perché lui si dispera e sta in loop per Perla da due giorni a questa parte. Lei non è reale ☠️ #GrandeFratello #perletti — Giusymc98 🤍🖤🏎 (@giusymc98) November 15, 2023

Intanto nelle sue Instagram Stories Greta ha tentato di apparire serena ma non le è riuscito particolarmente bene (il video in apertura).